Capodanno e partita: per i mercati cambio di date

Mercato a San Silvestro

Non per le festività, ma per la concomitanza della partita dell’Atalanta, l’ultima modifica al calendario, questa volta per il mercato di piazzale Goisis/Lazzaretto: niente appuntamento sabato 30, ma banchi in attività l’ultimo dell’anno, alla mattina del giorno di San Silvestro. Si determina così un doppio appuntamento in contemporanea per i due principali mercati della città, via Spino e stadio, un’idea – dicono dal Comune – per agevolare gli acquisti per la cena di fine anno.