«Cara S. Lucia», i messaggi di pace nelle Cartoline solidali per la Terra Santa

Le Cartoline solidali di Websolidale tornano per questo Natale con una novità. L’iniziativa degli auguri attraverso il web accompagna dal 2011 la Campagna di Natale che vede Centro missionario, Ascom Bergamo e Websolidale onlus invitare al sostegno di progetti di solidarietà. Per ciascuna Cartolina inviata, in forma completamente gratuita, Websolidale mette a disposizione un euro a favore dei progetti. Quest’anno, però, non si prevedono solo auguri ad amici e parenti, ma anche la possibilità di scrivere una letterina a Santa Lucia. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale dell’età evolutiva, alle famiglie che accompagneranno i bambini nella chiesetta di Santa Lucia, sarà consegnata una Cartolina speciale. L’illustrazione mostra la Santa che la tradizione vuole accompagnata dal suo asinello e sotto di lei il profilo della città di Bergamo.

Attraverso il Qrcode stampato sul retro i bambini e gli adulti potranno inviare un messaggio di pace, chiedendo a Santa Lucia di consegnarlo alle famiglie che vivono la guerra in Terra Santa. Obiettivo della speciale Cartolina è proprio quello di contribuire al sostegno del progetto a favore delle famiglie cristiane di Gaza. «Questo progetto – spiegano dal Cmd – è stato sviluppato in accordo con il Patriarcato di Gerusalemme e sostiene i progetti caritativi che la comunità cristiana locale promuove a favore della popolazione della Striscia». Nei giorni di sabato 1, domenica 2, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre le famiglie che saranno in fila per entrare con i più piccoli nella chiesetta di via XX Settembre in centro città riceveranno la Cartolina con il Qrcode che indirizzerà direttamente al sito di Websolidale dove – dopo aver inserito il proprio nome e il proprio indirizzo e-mail – si potrà digitare un messaggio di pace, una preghiera o un augurio. Ogni letterina a Santa Lucia inviata in questo modo permetterà di devolvere un euro per il progetto dedicato alle famiglie di Gaza. «Chiediamo ai bambini e anche agli adulti – dice Diego Colombo del Cmd – di trovare parole di pace da consegnare a Santa Lucia perché diventino un messaggio per chi è coinvolto direttamente nei conflitti, per i governanti, per il mondo intero. L’immagine della letterina ci mostra proprio la Santa amata dai bambini che dalla nostra città raccoglie il desiderio di pace. Ci auguriamo che il Natale diventi occasione anche per un impegno concreto».