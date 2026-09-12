Carabinieri, il nuovo comandante Barone: «Bergamo provincia sicura, ora serve rafforzare la fiducia dei cittadini»

«La provincia di Bergamo è importante, molto laboriosa, viva e vivace. Devo essere onesto, è una provincia sostanzialmente sicura», ha spiegato Barone, riconoscendo il lavoro svolto dai suoi predecessori, dai carabinieri presenti sul territorio e dalle altre forze di polizia.

Barone: «Al centro la sicurezza del cittadino»

«Dobbiamo fare in modo che la percezione della sicurezza del cittadino sia sempre più elevata e i carabinieri possano rispondere alle aspettative della comunità in termini di sicurezza al massimo - ha detto -. C’è una grossa differenza tra il dato statistico e l’aspettativa e la percezione di sicurezza. I numeri sono numeri, ma noi dobbiamo dare una risposta al cittadino»

«Il mio compito sarà quello di mantenere questi livelli eccezionali di sicurezza e cercare di mantenere la macchina su livelli eccellenti», ha aggiunto, ponendo l’accento anche sulla sicurezza percepita dalla popolazione. «Dobbiamo fare in modo che la percezione della sicurezza del cittadino sia sempre più elevata e i carabinieri possano rispondere alle aspettative della comunità in termini di sicurezza al massimo - ha detto -. C’è una grossa differenza tra il dato statistico e l’aspettativa e la percezione di sicurezza. I numeri sono numeri, ma noi dobbiamo dare una risposta al cittadino».