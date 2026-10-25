Carcere di Bergamo, cent’anni delle Poverelle. Il Vescovo: «Una storia di amore»

«Una storia di bontà e di amore». Con queste parole monsignor Francesco Beschi ha riassunto il secolo d’impegno delle Suore delle Poverelle all’interno del carcere di Bergamo .

Domenica 25 ottobre il Vescovo ha celebrato la Messa all’interno della casa circondariale di Bergamo per i cent’anni di presenza delle religiose nel penitenziario, in una funzione partecipata dai detenuti, dal personale, dai volontari e dai rappresentanti della Chiesa che ogni giorno operano in quei luoghi.

«È una gioia e un grande riconoscimento celebrare il centenario delle Suore delle Poverelle – sono le parole di monsignor Beschi –: questa è una comunità nella comunità, una condivisione della vita con i detenuti fatta per amore, secondo l’insegnamento del fondatore San Luigi Palazzolo.