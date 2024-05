Caregiver Day: dal 13 al 19 maggio una settimana per aiutare chi aiuta

Nel mese di maggio in tutta Europa si celebra il Caregiver Day: una giornata dedicata a chi, familiare o amico, dedica il proprio tempo alla cura di una persona fragile e bisognosa di assistenza. I caregiver in Europa rappresentano circa il 20% della popolazione sopra i 50 anni (dati OCSE); in Italia sono il 15% della popolazione sopra i 20 anni, per un totale di quasi 8 milioni. A Bergamo sono più di 110.000, circa il 16% dei bergamaschi sopra i 15 anni: di questi più di 5.000 sono ‘giovani caregiver’ di età compresa tra i 15 e i 24 anni (il 7% della popolazione bergamasca in questa fascia d’età) che in modo quasi invisibile contribuiscono alla cura di un nonno, di un genitore, di un fratello.

Liberi nella cura è lo slogan dell’edizione, che vuole mettere al centro proprio il tema della cura: cura come cifra dell’essere umano e che incrocia tutti in qualche momento della vita; cura che si declina diversamente per il caregiver, per il paziente, per l’operatore sociosanitario, per il volontario, ma con alcuni aspetti che li accomunano.

Il programma della settimana dei caregiver

La settimana del caregiver prenderà il via lunedì 13 maggio alle 15 a Daste (Bergamo, via Daste e Spalenga 15) con il convegno «Accanto a chi si prende cura. Il progetto Caregiver Bergamo tra Case di Comunità e Terzo Welfare» a cura di Laboratorio Caregiver, ATS Bergamo, Collegio dei Sindaci, CSV Bergamo ETS, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest.

Sempre lunedì 13 maggio, alle 20 verrà proiettato il film «Tutto quello che vuoi» di Francesco Bruni allo Schermo bianco. Gli appuntamenti proseguono venerdì 17 maggio alle 14.30 alla Social Domus con l’Assemblea cittadina promossa dalla Campagna per la Salute Mentale con la partecipazione di don Virginio Colmegna. La settimana si concluderà domenica 19 maggio con un’intera giornata dedicata ai caregiver sempre a Daste: si parte alle 9 con l’incontro «Liberi nella cura», dalle 14.30 alle 16.30 laboratori e attività aperte a tutti, alle 17.00 DrumCircle con Spazio Autismo e alle 18.15 chiusura con lo spettacolo «All’Osteria del ragno» con le canzoni di Lucio Dalla.

L’obiettivo della manifestazione

«Abitare le età, nata nel 2016, da sempre si occupa di servizi alle fragilità che colpiscono le persone in tutte le età: gli anziani certamente, ma anche i bambini in tenerissima età. Non siamo un’associazione che cura una patologia in particolare, ma un gruppo di advocacy che si pone al servizio dei più fragili nello sforzo di identificare i loro bisogni e cercando di farli diventare diritti - racconta Franco Greco, Presidente di Abitare le età onlus -. Tutte le fragilità si riflettono in modo diretto e spesso molto complesso sulle famiglie, ma queste, a differenza del soggetto fragile, vengono spesso dimenticate dai servizi e sono quasi sempre abbandonate a se stesse».

Gli organizzatori della settimana dei caregiver