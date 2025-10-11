Carico e scarico in piazza della Cittadella «Un problema, ma mancano alternative»

Il carico-scarico lungo la Corsarola è un problema la cui soluzione non è più rinviabile. Lo dicono gli operatori commerciali e ne è consapevole il Comune di Bergamo che tra le ipotesi di assestamento dei mezzi ha preso in considerazione anche piazza Cittadella, liberata dalle auto nel 2023 (il piano carico-scarico prevede alcuni «hub» per la sosta dedicata ai mezzi degli operatori che poi proseguirebbero a piedi, con la merce sul carrellino).

Un’ipotesi che fa discutere, quella di portare i furgoncini per le consegne «leggere» nella piazza Viscontea (tema affrontato anche in Giunta, dove i pareri sono discordanti), di cui si è parlato nelle riunioni promosse dal Comune di Bergamo con gli operatori. Tuttavia le alternative a piazza della Cittadella al momento scarseggiano, e per alcuni vederla parzialmente riempita di camion la mattina – come peraltro accade da sempre per Piazza Vecchia – potrebbe essere un sacrificio tutto sommato sopportabile.

«In questi mesi abbiamo lavorato sul tema del carico-scarico insieme al Comune – dice Paolo Chiari, residente e titolare de “Lalimentari” di piazza Vecchia -. L’ipotesi degli hub nasce dal Comitato dei residenti, dalla gente che abita e lavora in Città Alta. La problematica riguarda tutti. All’inizio c’era diffidenza, ma la cosa importante è liberare il traffico dalla Corsarola, è una questione di sicurezza dei pedoni, di decoro, ma anche un modo per garantire che il nuovo piano per la raccolta dei rifiuti funzioni. L’ipotesi Cittadella è da prendere in considerazione, si utilizzerebbe solo la mattina ed è una zona di passaggio, dove non ci sono attività commerciali. Non è molto meglio, come avviene oggi, vedere i furgoni in Piazza Vecchia, che già dalle prime ore del mattino si anima con residenti e turisti».

Per Roby Amaddeo, presidente della Comunità delle botteghe di Città Alta (e consigliere comunale), «l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda è stato molto disponibile, si sta affrontando davvero il problema. L’impianto è corretto, con diversi hub “esterni” alla Corsarola, in piazza Mercato del Fieno, piazza Mercato delle Scarpe e Reginaldo Giuliani, così da liberare la Corsarola dai furgoni. Si è discusso anche di piazza Cittadella, dove si ricaverebbero una decina di stalli per i furgoni, per un paio d’ore la mattina». La proposta «fa scalpore, dato che è stata pedonalizzata – prosegue Amaddeo –. Certamente sarebbe meglio trovare un’alternativa, come Colle Aperto, dove si dovrebbero però togliere stalli per i residenti». La coperta è corta e il tema è sentito (prova ne è l’alzata di scudi dei residenti sul taglio di posti, circa 35, in piazza Angelini).

La questione sicurezza

C’è anche una questione di sicurezza: «Già con la precedente amministrazione – ricorda Amaddeo – erano stati rivisti gli orari della Ztl per le consegne, per garantire sicurezza agli studenti diretti a scuola, non c’è solo il turismo. Il problema è complesso e il punto è liberare l’asse principale della Corsarola dal traffico del carico-scarico, almeno per i carichi leggeri. Il piano che punta a trasportare la merce sui carrellini non può valere per la merce pesante come bevande e sacchi di farina, non è possibile. Su questo punto continuo a proporre la creazione di gruppo di acquisto tra ristoratori».

«Occorre valutare i tempi»