Carico-scarico in Città Alta, il nuovo piano slitta a luglio a causa dei lavori: «Così la Corsarola sarà più libera»

È slittato di qualche settimana, da giugno a luglio, l’avvio del nuovo Piano hub per il carico e scarico merci in Città Alta. Il ritardo è legato ai cantieri ancora in corso nella zona: il nodo è piazza Mercato del Fieno, una delle aree individuate per gli stalli logistici, attualmente occupata dai mezzi delle imprese edili. «Dobbiamo creare e disegnare i nuovi punti di sosta, lo faremo a breve, non appena piazza Mercato del Fieno sarà libera dai lavori e potremo quindi posizionarvi l’hub previsto - spiega l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda -. A breve pubblicheremo anche le deroghe per i carichi pesanti. È l’ultimo tassello. Entro luglio partiremo con il nuovo assetto».

«Vogliamo svuotare via Gombito e via Colleoni, riducendo sensibilmente furgoni e veicoli, per consentire ai pedoni di transitare meglio» Il piano varato dal Comune punta a rivoluzionare la distribuzione delle merci nel cuore storico, interessato da livelli di congestione elevati in relazione all’aumento dei visitatori e alla crescita delle attività economiche, vietando il transito ai veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate lungo l’asse principale di Città Alta, e spostando le operazioni di consegna in cinque punti dedicati: Colle Aperto (10 stalli), piazza Mercato del Fieno (5), piazza Mercato delle Scarpe (3), piazza Giuliani (3) e via Mario Lupo (1). Da qui, l’«ultimo miglio» sarà effettuato con carrelli o mezzi leggeri.

L’obiettivo dichiarato da Palazzo Frizzoni è alleggerire la pressione sulla Corsarola. «Vogliamo svuotare via Gombito e via Colleoni, riducendo sensibilmente furgoni e veicoli, per consentire ai pedoni di transitare meglio», sottolinea Berlanda.

Le deroghe