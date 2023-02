Carnevale in città, «Light is Life» apre la festa. Il calendario degli eventi

«Light is Life. Festa delle Luci A2A» è l’evento immersivo ricco di arte e luce organizzato da A2A, con il patrocinio dei Comuni di Bergamo e Brescia, in occasione di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023». Un’iniziativa pensata per trasformare le due città lombarde in veri e propri musei a cielo aperto e Bergamo, in particolare, a partire proprio da venerdì 17, nella cornice ideale di un itinerario tra 12 opere d’arte luminose in 9 luoghi della città. Tra questi anche Palazzo Moroni, dal 15 febbraio riaperto al pubblico in tutto il suo splendore.