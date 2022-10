Caro bollette, in palestre e piscine si va verso la chiusura degli spogliatoi

Docce e spogliatoi degli impianti sportivi della città chiusi come ai tempi del Covid, per risparmiare sui costi di acqua calda e riscaldamento e scongiurare la chiusura totale di palestre, piscine e campi sportivi. È l’ipotesi alla quale il Comune di Bergamo sta pensando per contenere le spese delle bollette. «Siamo alla soglia di possibili decisioni anche molto radicali», ha ammesso l’assessore comunale allo Sport Loredana Poli, a margine di un convegno organizzato nel corso di Move City Sport, l’evento fieristico dedicato allo sport per il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità, promosso dall’Associazione Impianti sportivi con il patrocinio di Sport e salute, Coni, Anci Lombardia e delle maggiori Federazioni e associazioni sportive italiane. Sul tavolo c’è la questione legata soprattutto alla gestione degli impianti sportivi coperti (palestre e piscine su tutti): «Il problema è serissimo – ha aggiunto Loredana Poli –. Questa è purtroppo un’emergenza simile a quella del Covid. L’impatto sulla vita delle persone, se dovessero rinunciare ad alcune strutture perché non si riesce a sostenere la gestione energetica, potrebbe essere importante e noi cercheremo di evitarlo. La situazione però è molto critica: siamo al punto di scegliere se pagare le bollette o erogare dei servizi ai cittadini. Per quel che riguarda gli impianti sportivi, stiamo elaborando un piano dettagliato per ridurre la maggiore spesa, compattare gli orari e vietare l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce, se non espressamente obbligatori, vale a dire durante gli allenamenti in settimana». Una decisione da prendere in fretta, entro i prossimi 15 giorni : «In situazioni di emergenza – ha detto ancora l’assessore – gli accordi si possono rivedere, ma siccome la decisione è complessa e riguarda anche il funzionamento dei campionati, ci sarà un’interlocuzione anche con le società sportive».