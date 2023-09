Caro carburante, in arrivo il bonus da 80 euro per 13mila famiglie bergamasche

L’ufficialità dovrebbe arrivare nella serata di domani, 25 settembre 2023, quando il Consiglio dei ministri avrà trovato la quadra . È in arrivo il nuovo «bonus carburanti» da 80 euro, destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica che hanno già beneficiato della social card «Dedicata a te». Saranno così circa 13mila le famiglie bergamasche (di cui 1.316 residenti nel capoluogo) che potranno beneficiare del contributo, che verrà caricato sulla stessa tessera prepagata . Dopo il Consiglio dei ministri si capirà anche se saranno inserite nel decreto altre specifiche agevolazioni fiscali – sempre in tema carburanti – per alcune delle categorie più condizionate dalla corsa dei prezzi di benzina e diesel, come gli autotrasportatori e i pendolari.

Misura una tantum: equivale a un pieno

Il bonus carburanti da 80 euro equivale in sostanza a un «pieno» (il bonus è una tantum). Come detto, salvo diverse decisioni che saranno in Consiglio dei ministri, a beneficiarne saranno le famiglie che già hanno ricevuto la social card «Dedicata a te». I requisiti per la card premiavano in particolare le famiglie numerose con basso reddito; la graduatoria era infatti stilata secondo tre categorie di priorità: la carta-spesa è stata assegnata a «nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre; «nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005», con priorità data ai nuclei con Isee più basso; «nuclei composti da non meno di tre componenti», sempre con priorità ai nuclei con Isee più basso.