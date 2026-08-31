Caro carburante, l’allarme dell’Aci: «Il costo dell’auto va ben oltre benzina e diesel»

Il rincaro dei carburanti torna a pesare sui bilanci di famiglie e automobilisti, ma il prezzo di benzina e diesel è soltanto una delle voci che incidono sul costo complessivo della mobilità. A richiamare l’attenzione sul tema è Valerio Bettoni, presidente di Aci Bergamo, che parte dalle tensioni internazionali e dalle conseguenze sul traffico mercantile e sui mercati energetici per allargare la riflessione alle spese sostenute ogni giorno da milioni di automobilisti.