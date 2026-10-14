«Cartoline dal vicinato», a Bergamo al via la seconda edizione

Ha preso avvio la seconda edizione dell’iniziativa che valorizza l’importanza della rete comunitaria costituita dai negozi di vicinato, risorse insostituibili nel presidio territoriale dei quartieri cittadini. Dopo l’avvio nel 2024 nel quartiere di Monterosso, nel 2025 con Conca Fiorita e San Colombano e il 2026 con Valtesse S.A. Valverde con le proposte progettate dal Comune di Bergamo in sostegno a queste realtà sotto il titolo di BottegAttiva, si riparte ora con «Cartoline dal vicinato» - seconda edizione.

Un invito da parte dell’Assessorato alla Partecipazione e Reti di quartiere e dell’assessorato alla Cultura e Commercio per riscoprire luoghi familiari con occhi nuovi, proponendo un’esperienza interattiva, artistica e umana, dove l’acquisto nel negozio del proprio quartiere diventa un gesto culturale e sociale Questa iniziativa coinvolge i quartieri di Valtesse S.A. Valverde, Conca fiorita, Valtesse San Colombano, Monterosso e ha un duplice obiettivo: promuovere le azioni che i negozi aderenti al progetto attuano in favore della popolazione residente e sperimentare formule innovative che favoriscano la relazione tra i quartieri e le proposte culturali, di spettacolo e sportive della città. Un invito da parte dell’Assessorato alla Partecipazione e Reti di quartiere e dell’assessorato alla Cultura e Commercio per riscoprire luoghi familiari con occhi nuovi, proponendo un’esperienza interattiva, artistica e umana, dove l’acquisto nel negozio del proprio quartiere diventa un gesto culturale e sociale.

«Con Cartoline dal vicinato vogliamo valorizzare il ruolo dei negozi, punti di riferimento per i residenti e risorsa importante per la vitalità economica e sociale della città. Il progetto unisce quest’attenzione al commercio alla possibilità di avvicinare un pubblico più ampio alle istituzioni culturali e sportive bergamasche, creando nuove occasioni per conoscere e vivere il patrimonio e l’offerta della città. Un modo concreto per far dialogare attività economiche e cultura, riconoscendone il valore per la qualità della vita cittadina» ha detto Sergio Gandi, assessore al Commercio. Ha aggiunto Claudia Lenzini, assessora alla Partecipazione e Reti di quartiere: «Questa iniziativa rinnovata anche quest’anno crea un ponte tra i quartieri e le opportunità culturali e sportive della città, invitando le persone a riscoprire i luoghi in cui vivono e a sentirsi parte di una comunità più ampia. La collaborazione tra negozi, istituzioni e realtà culturali e sportive trasforma un gesto quotidiano in un’occasione di incontro e partecipazione, rafforzando i legami tra le persone, valorizzando le energie presenti nei quartieri e le botteghe di vicinato».

Le cartoline sono realizzate con il contributo di un testimonial d’eccezione, Bruno Bozzetto, che ha realizzato delle illustrazioni originali che raccontano l’importanza e il valore di questi spazi cittadini

Come fare