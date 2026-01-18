Cartoline d’inverno, le Orobie versione «Frozen»

Il gelo dei giorni scorsi dà spettacolo, paesaggi incantati finiti nell’obiettivo di fotografi esperti, ma anche di tanti che non hanno resistito a mettersi in viaggio per immortalarli e condividersi sui social. Tra i luoghi più iconici c’è la Via Mala in Val di Scalve, con la forra che scende per circa 80 metri dalla strada al corso del Dezzo. Lunghe stalattiti si sono formate anche nei giorni scorsi, come avviene ogni inverno, a partire dalle rocce che sovrastano la carreggiata stradale. L’effetto spettacolare ha attirato tante persone, nonostante l’ordinanza del sindaco di Colere che vieta di percorrere, anche solo a piedi la strada, priva di barriere laterali sicure.

Si scala la cascata Chignol in Valcanale

(Foto di Pierangelo Tombini) La galaverna a Cassiglio

(Foto di Elena Garini)

La grotta dei Pagani in Presolana

(Foto di Paolo Valoti) Le cascate del Vò in versione gelata

Sempre in Val di Scalve ha assunto tratti spettacolari la veste del torrente Vò, a Schilpario: meta prediletta per pic nic e notti in tenda nel periodo estivo, in questi giorni attira soprattutto per le cascatelle ghiacciate. Così anche per diverse vallette laterali al corso principale del Serio, nel territorio di Valbondione: tra quelle immortale sui social nei giorni scorsi, la Val di Foga. A Valcanale (sul territorio di Ardesio), la cascata «Chignol del Gal», che i più esperti risalgono scalando. In Presolana, anche quest’anni si sono formate stalattiti e stalagmiti che creano suggestivi giochi di ghiaccio all’interno della Grotta dei Pagani.

Lo scenario della Via Mala in Val di Scalve In alta Val Brembana non mancano posti da cartolina. Tra le più celebri, la cascata della Val Sambuzza, raggiungibile salendo da Carona, dopo Pagliari. Fino a metà settimana, era interamente ghiacciata e veniva scalata dagli esperti. Tra le foto che spopolano su gruppi Facebook con decine di migliaia di iscritti come «Orobie trekking» e «Camminando sulle Orobie», anche le immagini di laghetti ghiacciati. L’assenza di neve, almeno alle quote più basse, permette di vederne la superficie ghiacciata. Tra i più affascinanti, il lago Marcio, che si attraversa salendo da Carona al rifugio Laghi gemelli (a circa un’ora di cammino dal paese).

