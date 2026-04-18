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Cronaca / Bergamo Città Sabato 18 Aprile 2026

Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler

BANDO ALLOGGI PUBBLICI. Alta partecipazione in città, ora il via alla verifica e alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi Aler

Bergamo

Grande partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici nell’ambito territoriale di Bergamo. Sono state infatti 701 le domande presentate per i 40 alloggi Aler disponibili in città, a cui si aggiungono 36 richieste per i 2 alloggi messi a disposizione a Torre Boldone.

Domande in crescita e graduatorie in verifica

La procedura si è chiusa nei giorni scorsi e sono già state predisposte le graduatorie provvisorie, ora al vaglio per le verifiche. I numeri confermano un forte interesse e una domanda abitativa elevata sul territorio.

Aler: «Serve un’offerta abitativa più ampia e diversificata»

«Prosegue il lavoro sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica e dell’housing sociale», spiega il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli. L’obiettivo è rispondere in modo più equilibrato ai bisogni, favorendo anche un mix abitativo nelle diverse zone della città.

Regione: «Il tema casa resta centrale»

Per l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco, l’alto numero di domande dimostra come il tema abitativo sia oggi prioritario per molte famiglie. La Regione punta a rafforzare il sistema di edilizia pubblica affiancandolo a nuove soluzioni di housing sociale.

Gli alloggi saranno assegnati secondo graduatoria, con priorità ai nuclei con redditi più bassi.

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