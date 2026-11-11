Catene a bordo o gomme invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo

Da domenica 15 novembre al 30 aprile 2027 torna l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali e sui raccordi autostradali gestiti da Anas in Lombardia. L’applicazione della misura è modulata in base alle caratteristiche dei tracciati, all’altitudine e al rischio legato alla circolazione in condizioni invernali.