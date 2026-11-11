Catene a bordo o gomme invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo
Sulle statali e sui raccordi Anas in Lombardia la disposizione arriva fino al 30 aprile. Le regole da conoscere prima di mettersi in viaggio.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Da domenica 15 novembre al 30 aprile 2027 torna l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali e sui raccordi autostradali gestiti da Anas in Lombardia. L’applicazione della misura è modulata in base alle caratteristiche dei tracciati, all’altitudine e al rischio legato alla circolazione in condizioni invernali.
Catene o gomme invernali: cosa serve
Gli automobilisti possono scegliere tra pneumatici invernali montati e catene a bordo, compatibili con le ruote del veicolo. Sui tratti interessati dalle ordinanze, la dotazione deve essere disponibile anche quando non nevica: l’obbligo riguarda l’equipaggiamento del mezzo per affrontare eventuali condizioni avverse.
Pneumatici efficienti, pressione corretta, velocità prudente e maggiore distanza di sicurezza restano essenziali per affrontare neve e ghiaccio
Le date sulle strade italiane
A livello nazionale il periodo ordinario va dal 15 novembre al 15 aprile, ma gli enti gestori possono prevedere scadenze differenti, soprattutto nelle zone montane. Non esiste dunque un obbligo esteso indistintamente a tutte le strade italiane: prima di partire è necessario controllare le ordinanze e la segnaletica lungo il percorso.
Controlli e sanzioni
Per chi non rispetta l’obbligo sulle strade extraurbane, la sanzione prevista dall’articolo 6 del Codice della strada va da 87 a 344 euro. Può inoltre essere impedita la prosecuzione del viaggio fino alla regolarizzazione. Pneumatici efficienti, pressione corretta, velocità prudente e maggiore distanza di sicurezza restano essenziali per affrontare neve e ghiaccio.
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