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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Catene a bordo o gomme invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo

Sulle statali e sui raccordi Anas in Lombardia la disposizione arriva fino al 30 aprile. Le regole da conoscere prima di mettersi in viaggio.

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Redazione Web
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Catene a bordo o gomme invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo
Catene a bordo, obbligo dal 15 novembre in Lombardia e in tutta Italia

Bergamo

Da domenica 15 novembre al 30 aprile 2027 torna l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali e sui raccordi autostradali gestiti da Anas in Lombardia. L’applicazione della misura è modulata in base alle caratteristiche dei tracciati, all’altitudine e al rischio legato alla circolazione in condizioni invernali.

Catene o gomme invernali: cosa serve

Gli automobilisti possono scegliere tra pneumatici invernali montati e catene a bordo, compatibili con le ruote del veicolo. Sui tratti interessati dalle ordinanze, la dotazione deve essere disponibile anche quando non nevica: l’obbligo riguarda l’equipaggiamento del mezzo per affrontare eventuali condizioni avverse.

Pneumatici efficienti, pressione corretta, velocità prudente e maggiore distanza di sicurezza restano essenziali per affrontare neve e ghiaccio

Le date sulle strade italiane

A livello nazionale il periodo ordinario va dal 15 novembre al 15 aprile, ma gli enti gestori possono prevedere scadenze differenti, soprattutto nelle zone montane. Non esiste dunque un obbligo esteso indistintamente a tutte le strade italiane: prima di partire è necessario controllare le ordinanze e la segnaletica lungo il percorso.

Controlli e sanzioni

Per chi non rispetta l’obbligo sulle strade extraurbane, la sanzione prevista dall’articolo 6 del Codice della strada va da 87 a 344 euro. Può inoltre essere impedita la prosecuzione del viaggio fino alla regolarizzazione. Pneumatici efficienti, pressione corretta, velocità prudente e maggiore distanza di sicurezza restano essenziali per affrontare neve e ghiaccio.

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