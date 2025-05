Cei, per don Claudio Visconti incarico europeo come collaboratore

Ormai da sette anni il sacerdote bergamasco don Claudio Visconti, 61 anni, è il responsabile della comunità italiana a Bruxelles. Qui, nel cuore della capitale belga, ha ristrutturato e dirige il Foyer Catholique Européen, un centro di incontro, riflessione, formazione, azione e celebrazione eucaristica al servizio della pastorale cattolica europea, in spirito ecumenico e sociale, dedicato in particolare alle comunità di origine straniera in Belgio. E adesso è stato nominato dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) collaboratore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici.

«Già da quattro anni – racconta don Visconti, che in passato ha diretto per vent’anni la Caritas di Bergamo – era stata avviata una sperimentazione qui a Bruxelles, grazie a una convenzione tra il Foyer Catholique Européen e la Cei. Qui seguo la comunità italiana, che è enorme, e soprattutto quella parte che fa riferimento alle istituzioni». Il suo ruolo, sia nella fase di «sperimentazione» che adesso, è quello di curare i «rapporti con le istituzioni, partecipare a eventi importanti su tematiche interessanti per i Vescovi italiani e le Diocesi, aiutare diverse realtà, ma soprattutto legate all’ambito ecclesiale, ad avere informazioni sui finanziamenti europei, sui progetti e sui bandi». Il nuovo incarico è stato comunicato a don Claudio Visconti il 29 aprile scorso con una lettera firmata dal segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi.

L’impegno a Bruxelles

Al sacerdote bergamasco è stata riconosciuta innanzitutto la consolidata esperienza di servizio pastorale alla comunità cattolica europea di Bruxelles, attraverso la direzione del Foyer, ma anche la conoscenza delle istituzioni europee e delle loro attività, nonché la disponibilità e presenza costante nella capitale belga. Nel nuovo ruolo di collaboratore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici, don Visconti avrà diversi compiti. Per prima cosa, offrirà il suo supporto per la partecipazione a progetti europei di interesse per le Diocesi e le realtà ecclesiali italiane, seguendole in tutte le sue fasi, dalla selezione all’accompagnamento, anche attraverso un’apposita convenzione e in stretta relazione con l’Ufficio Economato e Amministrazione della Cei.

Il nuovo incarico

Le sue competenze saranno impiegate anche nell’area «Formazione», attraverso la collaborazione con gli organismi della Cei e le comunità ecclesiali italiane, aiutandole a conoscere in particolare le dinamiche, il funzionamento e le attività delle realtà istituzionali europee. Don Visconti curerà inoltre la nascita e il mantenimento delle relazioni tra la Cei, le istituzioni europee e la realtà ecclesiale locale, garantendo il suo supporto e l’accompagnamento in occasione di incontri, eventi, convegni e quant’altro ritenuto di interesse per la Cei. E, infine, è delegato all’accoglienza a gruppi e persone, su indicazione della Cei, per la loro introduzione alle istituzioni europee e alla comunità ecclesiale locale.