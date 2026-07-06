«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz
IL GIOCO DELL’ESTATE. Questa scritta è l’indizio che porta al quiz della quinta puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura 1 min.
Questa è parte della scritta che campeggia su un manufatto situato in un paese della provincia di Bergamo. È l’indizio che porta al quiz della quinta puntata del nostro gioco dell’estate, «CercaBergamo», riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo . Siete in grado di riconoscere di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio qui sotto.
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