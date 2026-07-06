«CercaBergamo», il gioco: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

Questa è parte della scritta che campeggia su un manufatto situato in un paese della provincia di Bergamo. È l’indizio che porta al quiz della quinta puntata del nostro gioco dell’estate, «CercaBergamo», riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo . Siete in grado di riconoscere di che cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio qui sotto.