«CercaBergamo», il mistero: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

Un particolare cerchio con all’interno qualcosa che sembra luccicare: è questo il dettaglio da indovinare nella nuova puntata della rubrica «CercaBergamo». Di che cosa si tratta e dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Giovedì 20 agosto sveleremo la soluzione e racconteremo la storia nascosta. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.

Che cosa è «CercaBergamo»

«CercaBergamo» è la rubrica online de L’Eco di Bergamo che accompagna l’estate di lettori abbonati. Ogni settimana, il lunedì, sul nostro sito e sui nostri canali social pubblichiamo la foto di un dettaglio, tratto per esempio da un edificio storico o da un monumento, e i nostri lettori devono indovinare dove è stata scattata.

Il giovedì sveliamo la soluzione, raccontando la storia di quel luogo, con foto e curiosità. Il sabato anche una sorpresa sui social de L’Eco di Bergamo: un reel con il giornalista che ha giocato con voi, una novità rispetto alle precedenti edizioni che renderà il gioco più vivace e vi permetterà di conoscere chi sta giocando con voi dei giornalisti de L’Eco di Bergamo.

Un gioco per i nostri abbonati

Dopo due puntate gratuite il gioco entra nel vivo ed è riservato ai nostri abbonati all’edizione cartacea o digitale. Se non sei abbonato, puoi farlo approfittando anche delle promozioni speciali per leggere L’Eco in questo periodo estivo.

Le promozioni dedicate