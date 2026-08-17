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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 17 Agosto 2026

«CercaBergamo», il mistero: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

IL GIOCO DELL’ESTATE. Un particolare cerchio con all’interno qualcosa che sembra luccicare è l’indizio che porta al quiz della undicesima puntata del nostro gioco dell’estate riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo. E buon divertimento.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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«CercaBergamo», il mistero: a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz
«CercaBergamo», il dettaglio di questa settimana

Bergamo

Un particolare cerchio con all’interno qualcosa che sembra luccicare: è questo il dettaglio da indovinare nella nuova puntata della rubrica «CercaBergamo». Di che cosa si tratta e dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Giovedì 20 agosto sveleremo la soluzione e racconteremo la storia nascosta. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.

Che cosa è «CercaBergamo»

«CercaBergamo» è la rubrica online de L’Eco di Bergamo che accompagna l’estate di lettori abbonati. Ogni settimana, il lunedì, sul nostro sito e sui nostri canali social pubblichiamo la foto di un dettaglio, tratto per esempio da un edificio storico o da un monumento, e i nostri lettori devono indovinare dove è stata scattata.

Il giovedì sveliamo la soluzione, raccontando la storia di quel luogo, con foto e curiosità. Il sabato anche una sorpresa sui social de L’Eco di Bergamo: un reel con il giornalista che ha giocato con voi, una novità rispetto alle precedenti edizioni che renderà il gioco più vivace e vi permetterà di conoscere chi sta giocando con voi dei giornalisti de L’Eco di Bergamo.

Un gioco per i nostri abbonati

Dopo due puntate gratuite il gioco entra nel vivo ed è riservato ai nostri abbonati all’edizione cartacea o digitale. Se non sei abbonato, puoi farlo approfittando anche delle promozioni speciali per leggere L’Eco in questo periodo estivo.

QUI TUTTE LE PUNTATE PRECEDENTI

Le promozioni dedicate

Una promozione a 8,90 euro a settimana per sei settimane, per l’edizione digitale. A seguire il costo sarà di 10 euro per le 4 settimane successive

Per chi non fosse ancora abbonato, può farlo approfittando quindi anche delle promozioni speciali per leggere L’Eco di Bergamo in questo periodo estivo, con una promozione a 8,90 euro a settimana per sei settimane, per l’edizione digitale. A seguire il costo sarà di 10 euro per le 4 settimane successive. L’abbonamento include l’accesso all’edizione digitale da mezzanotte e trenta, la possibilità di sfogliare il giornale in versione digitale ovunque si voglia e di leggere ma anche ascoltare gli articoli.Un’offerta per chi non rinuncia al giornale ovunque in vacanza e soprattutto non vuole rinunciare al «CercaBergamo», per scoprire meglio le curiosità della nostra Bergamasca.

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