Chiave passepartout e strumenti da scasso in auto: tre denunciati a Bergamo

Nel pomeriggio del 2 settembre la polizia locale di Bergamo ha denunciato tre cittadini colombiani, di 39, 38 e 27 anni, trovati in possesso di una chiave alterata e di diversi strumenti ritenuti idonei allo scasso. Tutti e tre, secondo quanto riferito dal Comune, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Il controllo tra Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna

Gli agenti hanno fermato un’auto con targa francese durante un servizio di controllo nella zona tra via Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna. Nella borsa della donna che viaggiava sul veicolo è stata trovata una chiave modificata in modo da poter essere utilizzata come passepartout, insieme ad alcuni spilli metallici e a una pinzetta. Il ritrovamento ha portato gli operatori ad approfondire gli accertamenti e a perquisire il veicolo.

Sequestrati cacciaviti, guanti e materiale per serrature

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti anche guanti, cacciaviti, altri spilli e materiale che, secondo la polizia locale, poteva essere utilizzato per aprire serrature. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dagli accertamenti sarebbero inoltre emersi a carico dei tre numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio. I tre sono stati denunciati per il porto in concorso di grimaldelli, chiavi alterate e altri oggetti atti allo scasso e per la posizione irregolare sul territorio nazionale.

Sequestrata anche l’auto con targa francese