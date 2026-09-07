Chiave passepartout e strumenti da scasso in auto: tre denunciati a Bergamo
IL CONTROLLO. Gli agenti della polizia locale li hanno fermati tra Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna. Sequestrati chiave alterata, cacciaviti, guanti e altri strumenti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Nel pomeriggio del 2 settembre la polizia locale di Bergamo ha denunciato tre cittadini colombiani, di 39, 38 e 27 anni, trovati in possesso di una chiave alterata e di diversi strumenti ritenuti idonei allo scasso. Tutti e tre, secondo quanto riferito dal Comune, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.
Il controllo tra Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna
Gli agenti hanno fermato un’auto con targa francese durante un servizio di controllo nella zona tra via Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna. Nella borsa della donna che viaggiava sul veicolo è stata trovata una chiave modificata in modo da poter essere utilizzata come passepartout, insieme ad alcuni spilli metallici e a una pinzetta. Il ritrovamento ha portato gli operatori ad approfondire gli accertamenti e a perquisire il veicolo.
Sequestrati cacciaviti, guanti e materiale per serrature
All’interno dell’auto sono stati rinvenuti anche guanti, cacciaviti, altri spilli e materiale che, secondo la polizia locale, poteva essere utilizzato per aprire serrature. Gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dagli accertamenti sarebbero inoltre emersi a carico dei tre numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio. I tre sono stati denunciati per il porto in concorso di grimaldelli, chiavi alterate e altri oggetti atti allo scasso e per la posizione irregolare sul territorio nazionale.
Sequestrata anche l’auto con targa francese
Le verifiche nelle banche dati internazionali hanno infine evidenziato che sul veicolo risultava un provvedimento francese di sospensione amministrativa della circolazione. L’auto è stata quindi sottoposta a sequestro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA