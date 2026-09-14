Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Chiesa gremita a Bergamo per l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara

L’ADDIO. «A noi resta il compito di fare tesoro della sua persona e di ciò che è stato».

Lettura meno di un minuto.
Chiesa gremita a Bergamo per l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara
I tantissimi al cimitero per l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Nella vita si è chiamati ad andare forte, in moto e non solo, ma anche a frenare e a saper rallentare, a trovare il giusto tempo per accorgerci che la vita presenta altre bellezze. L’ultimo tratto di strada di Alessandro è stato prezioso per godere della sua famiglia e delle sue passioni, per essere attento e capace a dare senso al dono che è stata la sua vita».

L’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara

È terminato con queste parole di fra Nunzio Conti, cappellano del cimitero monumentale, l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara questo pomeriggio, lunedì 14 settembre. Una chiesa gremita si è riunita per commemorare lo sportivo e imprenditore, volto storico della concessionaria Honda di via Carducci legata alla tradizione della sua famiglia. È mancato nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre a 82 anni.

Leggi anche
Chiesa gremita a Bergamo per l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara
(Foto di Colleoni)
Chiesa gremita a Bergamo per l’ultimo saluto a Sandro Dall’Ara
(Foto di Colleoni)

«Ritrovarci qui oggi ha un senso profondo per chi crede - ha aggiunto Fra Conti -, perché non ci accontentiamo di dire che esiste la morte, ma nella fede siamo qui a dirci che essa non è la fine di tutto. Non siamo destinati al nulla, da sempre e per sempre facciamo parte del progetto di Dio. A questa promessa consegniamo Alessandro. A voi, a noi resta il compito di fare tesoro della sua persona e di ciò che è stato», ha sottolineato il frate rivolgendosi ai presenti ai funerali e in particolare alla moglie di Sandro, Carla, e al figlio Vittorio.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Motociclismo
Sport
Sandro Dall’Ara
Honda