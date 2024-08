Chiusure notturne sull’autostrada A4 tra Dalmine e Capriate

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura che riguardano le uscite bergamasche. Dalle 21 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 agosto sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capriate o di Bergamo. Dalle 23 di giovedì 22 alle 3 di venerdì 23 agosto sarà chiusa l’area di servizio «Brembo sud», situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia.