Ciclabilità, in città installati i totem informativi

Il piano per la ciclabilità integrata del Comune di Bergamo aggiunge un altro tassello al complesso puzzle di strumenti informativi a beneficio degli utenti della rete di percorsi in città. Da qualche giorno infatti sono arrivati in numerosi punti di Bergamo i nuovi totem voluti dal Comune di Bergamo, informazioni su percorsi e servizi che vanno a integrare la segnaletica posata nei mesi scorsi lungo le principali ciclovie urbane e che si inseriscono nel grande piano bergamoinbicicletta, tradotto nell’omonimo portale web lo scorso anno.

«Una maggiore sostenibilità nei trasporti è ritenuta l’obiettivo principale delle attuali strategie e soluzioni per la mobilità del futuro sviluppate in questi anni dall’Amministrazione comunale di Bergamo e contenute nei principali strumenti programmatici comunali. Nell’ambito delle Linee Programmatiche di mandato l’Amministrazione ha posto grande attenzione alla definizione di politiche di miglioramento della qualità della vita in città favorendo lo sviluppo progressivo della mobilità sostenibile e della mobilità dolce come forme di mobilità alternativa all’automobile privata. Nell’ambito di queste politiche è nato Bergamoinbicicletta.it, il portale che funge da collettore delle principali novità in fatto di ciclabilità in città. La realizzazione di una mappa di tutti i percorsi ha consentito di incidere anche fisicamente sulla città, dando dimensione fisica e più evidente al dedalo di percorsi che si sviluppa in tutto l’ambito urbano», spiega l’assessore Stefano Zenoni.