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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 06 Maggio 2026

Ciclismo, Granfondo 2026: tutte le modifiche alla viabilità a Bergamo

LA MANIFESTAZIONE . Domenica 10 maggio si svolge la manifestazione ciclistica che attira migliaia di appassionati. Divieti di sosta, strade chiuse e modifiche al traffico. Coinvolte le zone dello stadio e delle circonvallazioni cittadine.

Ciclismo, Granfondo 2026: tutte le modifiche alla viabilità a Bergamo

Bergamo

Domenica 10 maggio torna a Bergamo la BGY Airport Granfondo 2026. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica, il Comune di Bergamo ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di sosta e chiusure al traffico in diverse aree della città.

Divieti di sosta dal 9 maggio

Dalle ore 8 di sabato 9 maggio fino alle 24 di domenica 10 maggio sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marzabotto e via Nedo Nadi.

Ulteriori divieti di sosta scatteranno dalle ore 14 di sabato 9 maggio fino alle 17 di domenica 10 maggio in:
- piazzale Goisis fronte Curva Sud;
- via Fossoli, nel tratto tra il civico 2 e via Marzabotto;
- via Conca Fiorita, nel tratto tra il civico 10 e via Marzabotto;
- via del Lazzaretto.

Strade chiuse domenica 10 maggio

Dalle ore 5 alle 17 di domenica 10 maggio sarà vietato il transito, compreso il trasporto pubblico locale, nelle seguenti vie:
- via Fossoli;
- via Conca Fiorita;
- via del Lazzaretto;
- ultimo tratto di via Crescenzi verso lo stadio;
- via Marzabotto;
- via Nedo Nadi;
- il tratto di piazzale Goisis tra via Nedo Nadi e via del Lazzaretto.

L’accesso sarà consentito soltanto ai mezzi dell’organizzazione e ai residenti frontisti.

Stop temporaneo al traffico per la partenza e l’arrivo

Dalle 7 fino al termine della partenza dei ciclisti, la circolazione sarà temporaneamente sospesa lungo il percorso che comprende via Marzabotto, via del Lazzaretto, viale Giulio Cesare, circonvallazione Plorzano, largo Decorati al Valor Civile e via Bersaglieri.

Dalle 9 alle 14, e comunque fino al passaggio del mezzo «fine corsa», sarà inoltre vietato il transito lungo il percorso di arrivo nelle vie Ramera, Ruggeri da Stabello, Baioni e del Lazzaretto.

Scatterà anche il divieto di accesso verso la Valle Brembana lungo le circonvallazioni Plorzano e Fabbriciano. Nello stesso orario sarà vietato l’accesso da via Sauro verso via Baioni, salvo residenti.

Sospese temporaneamente alcune Ztl

Per agevolare la circolazione durante la manifestazione sarà temporaneamente sospesa la rilevazione elettronica degli accessi Ztl in:
- via Castagneta/via Valverde;
- via Maironi da Ponte/via Valverde;
- via Fara/via San Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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