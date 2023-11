Cieli spazzati dal Foehn: l’autunno anomalo tocca i 19 gradi - Foto e video

Caldo e vento forte sulla provincia di Bergamo, con temperature che nei giorni scorsi hanno superato di 10 gradi la media stagionale. Mercoledì 15 novembre addirittura 21 gradi in città. Venerdì 17 novembre ancora 18 in pianura, con punte di 19,2 a Mozzanica, 19,1 a Comun Nuovo e 19 a Mozzo, come rilevato dalle stazioni meteo online del Centro Meteo Lombardo, contro i valori medi del periodo che sono di 11/12 gradi. Quasi record, quindi, se non fosse per quei 23 gradi registrati nel novembre 2004 dalla stazione meteo di Orio al Serio.

Un innalzamento dovuto all’arrivo del Foehn, un vento che, riscaldandosi in discesa dai versanti alpini, porta i valori sopra la media. Vento caldo che anche venerdì 17 novembre ha soffiato forte sulla bergamasca, con punte fino a 50km/h in pianura, come in alcuni paesi di Isola e Val San Martino, e raffiche anche superiori in montagna, fino ai 100 km/h registrati al rifugio Capanna 2000 del Monte Arera.

«Siamo sotto regime di correnti da nord ovest – spiega Daniele Berlusconi di 3BMeteo –. Significa tempo asciutto in Pianura padana, sul versante meridionale delle Alpi, per la presenza delle montagne che, fungendo da sbarramento, favoriscono addensamenti nuvolosi sui versanti alpini settentrionali esteri, al confine con Austria e Svizzera, e, al contrario, tempo asciutto sul nostro versante».

I grattacieli di Milano e il Monviso visti dalle colline di Torre de’ Roveri

Passeggiate al sole

Sta di fatto che venerdì 17 novembre sembrava primavera e in tanti ne hanno approfittato per godersi una giornata all’aria aperta, nei boschi, ma anche in città e sulle Mura, dove erano in tanti a passeggiare e qualcuno perfino a prendere il sole, godendosi il panorama dove, complice il cielo limpido e il forte vento che ripulisce l’aria di ogni polvere, era possibile vedere in lontananza pure i grattacieli milanesi. Visibili, insieme al Monviso, che in linea d’aria dista da Bergamo circa 230 chilometri, anche dalle colline di Torre de’ Roveri.

La vista dalle Mura di Bergamo venerdì 17 novembre

Nuvole di passaggio

Il bel tempo ci farà compagnia anche nei prossimi giorni, con le temperature che avranno un leggero calo tra il 18 novembre e il 19 novembre, per rialzarsi all’inizio della prossima settimana: «Domani (18 novembre) il Foehn calerà e pertanto anche le temperature subiranno un calo, ma ci sarà il sole e quindi avremo comunque tra i 13 e 14 gradi di media – continua Berlusconi –. Qualche nuvola di passaggio, invece, domenica. Poi rimonta l’alta pressione e i valori aumenteranno, soprattutto in quota. L’assenza di vento, però, non le farà andare oltre i 17 gradi in pianura, mantenendosi sempre sopra la media stagionale, anche perché almeno per una settimana non sono previste precipitazioni».

Cieli spazzati dal Foehn, la vista dalle Mura. Video di Yuri Colleoni

