Città Alta ancora senza due medici, in arrivo nuovo bando e incentivi

AAA cercasi (di nuovo) medici in Città Alta. Dopo il bando di marzo andato deserto, l’Ats ci riproverà a giugno, nella speranza che stavolta qualcuno risponda. E per convincere i medici a salire nel centro storico, anche il Comune proverà a concedere nuove agevolazioni, vale a dire la possibilità di transitare e di parcheggiare gratuitamente. Nuovi, quasi disperati tentativi per garantire ai residenti almeno uno dei due medici che mancano all’appello, dopo che nei mesi scorsi quelli che c’erano sono andati in pensione quasi contemporaneamente. La doppia notizia è arrivata martedì 17 maggio nell’incontro organizzato al Circolino tra l’Associazione Città Alta e Colli, i vertici dell’Ats e l’assessore comunale alle Politiche sociali Marcella Messina. Per l’Ats è la prima di una serie di riunioni in programma sul territorio (la prossima sarà in Valle Imagna), nei Comuni in cui l’emergenza dovuta alla mancanza dei medici di base si fa più sentire. «Il tema della carenza dei medici di medicina generale è assolutamente rilevante – ha detto il direttore generale dell’Ats, Massimo Giupponi – e ha un impatto importante sulla vita dei cittadini. È opportuno quindi che si sappia quali sono le norme fondamentali che regolano questa organizzazione».