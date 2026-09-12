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Cronaca / Bergamo Città Sabato 12 Settembre 2026

Città Alta, domenica finisce la Ztl estiva: ecco cosa cambia dal 20 settembre

DA SAPERE. Il 13 settembre ultima chiusura continuativa dalle 10 alle 24. Dalla domenica successiva tornano le fasce ordinarie 10-12 e 14-19.

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Redazione Web
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Città Alta, domenica finisce la Ztl estiva: ecco cosa cambia dal 20 settembre
Città Alta, domenica finisce la Ztl estiva

Bergamo

Ultima domenica con la Ztl estiva continuativa per Città Alta e Colli. Domenica 13 settembre il divieto di accesso per i veicoli non autorizzati sarà ancora in vigore dalle 10 alle 24, senza le consuete finestre di apertura. Si chiude così la sperimentazione avviata il 21 giugno dal Comune di Bergamo.

Da domenica 20 settembre tornano le fasce 10-12 e 14-19

La novità da tenere presente riguarda soprattutto la settimana successiva. Terminata la sperimentazione estiva, da domenica 20 settembre la Ztl festiva di Città Alta e Colli torna infatti agli orari ordinari: chiusura dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Questo significa che nei giorni festivi torna possibile l’accesso libero ai veicoli nelle finestre 12-14 e dopo le 19.

Giovedì.venerdì e sabato

Resta invece in vigore, finché permane l’ora legale, la Ztl serale dalle 21 all’1 nelle sere di giovedì, venerdì e sabato.

Domenica 13 settembre ultima giornata delle navette gratuite

Con domenica termina anche il servizio sperimentale delle navette gratuite per Città Alta dai parcheggi di Celadina, via Carducci e Stadio. Il servizio era stato introdotto insieme all’estensione della Ztl e programmato dal 21 giugno al 13 settembre.

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