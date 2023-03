Città Alta e Colli, da giovedì 30 marzo si riattiva la Ztl serale

Si estende temporalmente, come ogni anno nei mesi centrali dell’anno, la Ztl di Bergamo «Città Alta e Colli»: l’area a traffico limitato attiva tutte le domeniche dell’anno si amplia al giovedì, al venerdì e al sabato sera per tutti i mesi interessati dall’attivazione dell’ora legale . Dalla serata di giovedì 30 marzo le auto non autorizzate saranno sanzionate al passaggio nei seguenti varchi video-sorvegliati: