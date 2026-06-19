Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 19 Giugno 2026

Città Alta e Colli: dal 21 giugno, domenica e festivi, entra in vigore la Ztl dalle 10 alle 24. Navette al via

DA SAPERE. Dal 21 giugno al 13 settembre, domenica e festivi, navette gratuite per Città Alta da Celadina, via Carducci e Stadio.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Città Alta e Colli: dal 21 giugno, domenica e festivi, entra in vigore la Ztl dalle 10 alle 24. Navette al via
L’ingresso della Ztl in viale Vittorio Emanuele a Bergamo

Bergamo

Da domenica 21 giugno la Ztl di Città Alta e Colli sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle ore 10 alle ore 24. Inoltre il Comune di Bergamo, in collaborazione con Atb, avvierà «Servizi Festivi Estate 2026», una sperimentazione che prevede tre linee di navette straordinarie gratuite per collegare direttamente, senza fermate, Città Alta con le aree di sosta di Celadina, via Carducci e Stadio nelle domeniche e giorni festivi, dal 21 giugno fino al 13 settembre.

La nuova organizzazione della mobilità si inserisce nel più ampio pacchetto di misure adottato dall’Amministrazione comunale per ridurre la congestione veicolare verso il borgo storico, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovere modalità di spostamento più sostenibili.

Ztl estesa

Con il nuovo provvedimento vengono eliminate la domenica e nelle giornate festive le attuali fasce di libero accesso tra le ore 12 e le ore 14 e tra le ore 19 e le ore 24, rendendo continuativa la chiusura della Ztl di Città Alta e Colli, dalle ore 10 alle ore 24. L’obiettivo è ridurre il traffico diretto verso il centro storico, in particolare lungo viale Vittorio Emanuele e nelle aree dei Colli, e favorire modalità di accesso alternative all’auto privata.

Smarcamento delle targhe

Contestualmente sarà introdotta una misura dedicata agli ospiti dei residenti della zona in Ztl Colli (escluso quindi il Centro storico). Nelle sole fasce orarie dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 19 alle ore 24, i residenti della Ztl Colli potranno richiedere ad Atb, senza limiti quantitativi, lo smarcamento delle targhe dei propri ospiti, consentendone l’accesso all’area inviando una mail all’indirizzo dedicato [email protected].
In una fase successiva la procedura sarà gestita attraverso una piattaforma online sul portale Atb, secondo modalità che verranno definite nei prossimi mesi.

Le navette

Le navette gratuite saranno attive la domenica e nei giorni festivi dal 21 giugno al 13 settembre e collegheranno direttamente, senza fermate, largo Colle Aperto con tre hub di sosta situati lungo le principali direttrici di accesso alla città: l’area Esselunga di Celadina, il parcheggio in prossimità del centro commerciale Conad di via Carducci e l’area dello Stadio. Si tratta di punti facilmente raggiungibili e caratterizzati da un’ampia disponibilità di posti auto, dove sarà possibile lasciare il veicolo gratuitamente per poi proseguire verso Città Alta con la navetta dedicata.

Da Celadina, con partenza da via Roggia Ponte Perduto 4 (lato parcheggio Esselunga), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10.10, 11.05 e 12.00; i rientri sono previsti alle ore 16.45, 17.40 e 18.35.

Da via Carducci 55, in corrispondenza della fermata presso il centro commerciale Conad, le partenze saranno alle ore 10.30, 11.15 e 12.00; i ritorni da largo Colle Aperto sono programmati alle ore 16.30, 17.15 e 18.00.

Dall’area dello Stadio, con partenza dalla fermata viale Giulio Cesare Curva Sud (fronte Atalanta Store), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10.00, 10.50 e 11.40; i rientri da Città Alta sono previsti alle ore 16.15, 17.05 e 17.55.

Il servizio sarà effettuato con autobus elettrici - 9 metri con una capienza di 61 posti da New Balance Arena e da via Carducci, mentre da via Borgo Palazzo Esselunga verranno utilizzati autobus 12 metri con una capienza di 85 posti - e consentirà al Comune di verificare sul campo l’efficacia di questa soluzione, raccogliendo dati utili per valutarne l’utilizzo e eventuali sviluppi futuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Feste, Carnevale
Arte, cultura, intrattenimento
traffico
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
conad