Città Alta e Colli: dal 21 giugno, domenica e festivi, entra in vigore la Ztl dalle 10 alle 24. Navette al via

Da domenica 21 giugno la Ztl di Città Alta e Colli sarà attiva in modo continuativo la domenica e nelle giornate festive dalle ore 10 alle ore 24. Inoltre il Comune di Bergamo, in collaborazione con Atb, avvierà «Servizi Festivi Estate 2026», una sperimentazione che prevede tre linee di navette straordinarie gratuite per collegare direttamente, senza fermate, Città Alta con le aree di sosta di Celadina, via Carducci e Stadio nelle domeniche e giorni festivi, dal 21 giugno fino al 13 settembre.

La nuova organizzazione della mobilità si inserisce nel più ampio pacchetto di misure adottato dall’Amministrazione comunale per ridurre la congestione veicolare verso il borgo storico, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovere modalità di spostamento più sostenibili.

Ztl estesa

Con il nuovo provvedimento vengono eliminate la domenica e nelle giornate festive le attuali fasce di libero accesso tra le ore 12 e le ore 14 e tra le ore 19 e le ore 24, rendendo continuativa la chiusura della Ztl di Città Alta e Colli, dalle ore 10 alle ore 24. L’obiettivo è ridurre il traffico diretto verso il centro storico, in particolare lungo viale Vittorio Emanuele e nelle aree dei Colli, e favorire modalità di accesso alternative all’auto privata.

Smarcamento delle targhe

Contestualmente sarà introdotta una misura dedicata agli ospiti dei residenti della zona in Ztl Colli (escluso quindi il Centro storico). Nelle sole fasce orarie dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 19 alle ore 24, i residenti della Ztl Colli potranno richiedere ad Atb, senza limiti quantitativi, lo smarcamento delle targhe dei propri ospiti, consentendone l’accesso all’area inviando una mail all’indirizzo dedicato [email protected].

In una fase successiva la procedura sarà gestita attraverso una piattaforma online sul portale Atb, secondo modalità che verranno definite nei prossimi mesi.

Le navette

Le navette gratuite saranno attive la domenica e nei giorni festivi dal 21 giugno al 13 settembre e collegheranno direttamente, senza fermate, largo Colle Aperto con tre hub di sosta situati lungo le principali direttrici di accesso alla città: l’area Esselunga di Celadina, il parcheggio in prossimità del centro commerciale Conad di via Carducci e l’area dello Stadio. Si tratta di punti facilmente raggiungibili e caratterizzati da un’ampia disponibilità di posti auto, dove sarà possibile lasciare il veicolo gratuitamente per poi proseguire verso Città Alta con la navetta dedicata.

Da Celadina, con partenza da via Roggia Ponte Perduto 4 (lato parcheggio Esselunga), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10.10, 11.05 e 12.00; i rientri sono previsti alle ore 16.45, 17.40 e 18.35.

Da via Carducci 55, in corrispondenza della fermata presso il centro commerciale Conad, le partenze saranno alle ore 10.30, 11.15 e 12.00; i ritorni da largo Colle Aperto sono programmati alle ore 16.30, 17.15 e 18.00.

Dall’area dello Stadio, con partenza dalla fermata viale Giulio Cesare Curva Sud (fronte Atalanta Store), le corse verso largo Colle Aperto partiranno alle ore 10.00, 10.50 e 11.40; i rientri da Città Alta sono previsti alle ore 16.15, 17.05 e 17.55.