Città Alta, in via Mario Lupo riaprono i bagni pubblici rinnovati

Sono stati aperti nei giorni scorsi, dopo le operazioni di sistemazione, i bagni pubblici di via Mario Lupo: si è chiuso nelle scorse settimane il cantiere voluto dal Comune di Bergamo per la sistemazione dell’immobile e per abbatterne le barriere architettoniche. È stato poi necessario completare l’iter di gestione dello spazio a due passi dal lavatoio e a poche decine di metri da Piazza Vecchia.