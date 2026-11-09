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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Novembre 2026

Città Alta, un weekend di dolcezza con la Festa del cioccolato

IL PROGRAMMA. Dal 13 al 15 novembre in piazza della Cittadella torna la Festa del cioccolato con stand, esibizioni e incontri con i maestri.

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Città Alta, un weekend di dolcezza con la Festa del cioccolato

Bergamo

Il cuore storico di Bergamo Alta si prepara a riempirsi di dolcezza: da venerdì 13 a domenica 15 novembre torna la Festa del Cioccolato di Bergamo, Cittadella Edition. La suggestiva Piazza della Cittadella farà nuovamente da cornice a un appuntamento molto atteso che, forte dello straordinario successo delle scorse edizioni, si conferma un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianalità culinaria.

L’evento, promosso da Promozioni Confesercenti, vedrà la partecipazione di otto maestri cioccolatieri d’eccellenza provenienti da tutta Italia. Le eccellenze dell’arte dolciaria arriveranno da Bergamo da Monza, Pavia, Torino, Cuneo, Parma, Campobasso e Reggio Calabria.

Città Alta, un weekend di dolcezza con la Festa del cioccolato
La Festa del cioccolato in Città Alta
Città Alta, un weekend di dolcezza con la Festa del cioccolato

Sarà un intero fine settimana all’insegna del gusto, dei profumi e delle scoperte gastronomiche. Tra stand esclusivi, degustazioni guidate e abbinamenti inediti, i visitatori avranno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo del cioccolato italiano più autentico. Un’esperienza golosa e irresistibile pensata per conquistare il pubblico di tutte le età, dai grandi ai più piccoli.

Il programma

La Festa del Cioccolato si svolgerà dal 13 al 15 novembre dalle 9 alle 19.30 con alcuni appuntamenti speciali.

Venerdì 13 novembre. Durante la mattinata è prevista la visita agli stand dei bambini della Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che riceveranno un piccolo e gustoso dono e degli studenti e le studentesse del IC Donadoni – Primaria Ghisleni che parteciperanno al laboratorio condotto dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

Sabato 14 novembre gli amanti del cioccolato avranno l’opportunità di degustarlo abbinato al Moscato di Scanzo per un’esperienza unica. La degustazione sarà condotta dal pasticciere Gabriele Mainero e da Ilenia Bonzi, responsabile marketing del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo. Per prenotazioni scrivere a [email protected]

Domenica 15 novembre sarà il giorno della creazione di una scultura di cioccolato, un’opera d’arte effimera ricavata da un monoblocco di cacao di 20 kg, che metterà in risalto il talento e la creatività dello scultore Bruno Manenti. L’opera verrà poi donata da Confesercenti alla Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che realizzerà un’asta di beneficenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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