Città sostenibili, Bergamo perde tre posizioni ma resta nella top ten
I DATI. Nel rapporto Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, Bergamo passa dal terzo al sesto posto nazionale. Punteggio quasi invariato: dal 71,82% al 71,45%Lettura 1 min.
Bergamo
Bergamo perde tre posizioni nella classifica delle città più sostenibili d’Italia, ma resta nella top ten nazionale. È quanto emerge dal rapporto Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente, che colloca il capoluogo orobico al sesto posto su 106 città, con un punteggio del 71,45%. Un risultato di poco inferiore al 71,82% ottenuto nel 2025, quando Bergamo aveva conquistato il terzo gradino del podio.
Ecosistema Urbano 2026, Bergamo perde tre posizioni
Dopo la scalata dello scorso anno, quando era risalita dal sedicesimo al terzo posto grazie anche ai progressi nella raccolta differenziata e nella ciclabilità, Bergamo registra dunque una lieve flessione. Il punteggio cala di appena 0,37 punti percentuali, mentre la città si conferma seconda in Lombardia, alle spalle di Mantova.
La classifica 2026 prende in esame venti indicatori relativi ad aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia, uno in più rispetto all’edizione precedente.
Città sostenibili, Mantova prima in Italia
A guidare la graduatoria nazionale è Mantova, che sale dal secondo al primo posto con l’81,29%, seguita da Trento (76,53%), Bolzano (75,47%), Cremona (74,77%) e Reggio Emilia (72,40%). Bergamo è sesta, davanti a Parma.
Tra le altre lombarde, Brescia è quindicesima, Milano cinquantesima e Monza settantaquattresima. I risultati migliori riguardano raccolta differenziata, infrastrutture ciclabili e trasporto pubblico, mentre restano critiche la qualità dell’aria e l’eccessivo numero di automobili.
Legambiente: «Serve una strategia regionale»
«Le città lombarde sono ancora troppo rivolte al passato», osserva Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, chiedendo maggiore coordinamento tra le amministrazioni e una strategia regionale per affrontare la crisi climatica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA