Città sostenibili, Bergamo perde tre posizioni ma resta nella top ten

Bergamo p erde tre posizioni nella classifica delle città più sostenibili d’Italia , ma resta nella top ten nazionale . È quanto emerge dal rapporto Ecosistema Urbano 2026 di Legambiente , che colloca il capoluogo orobico al sesto posto su 106 città , con un punteggio del 71,45%. Un risultato di poco inferiore al 71,82% ottenuto nel 2025 , quando Bergamo aveva conquistato il terzo gradino del podio .

Ecosistema Urbano 2026, Bergamo perde tre posizioni

Dopo la scalata dello scorso anno, quando era risalita dal sedicesimo al terzo posto grazie anche ai progressi nella raccolta differenziata e nella ciclabilità, Bergamo registra dunque una lieve flessione. Il punteggio cala di appena 0,37 punti percentuali , mentre la città si conferma seconda in Lombardia, alle spalle di Mantova.

Città sostenibili, Mantova prima in Italia

A guidare la graduatoria nazionale è Mantova , che sale dal secondo al primo posto con l’81,29%, seguita da Trento (76,53%), Bolzano (75,47%), Cremona (74,77%) e Reggio Emilia (72,40%). Bergamo è sesta, davanti a Parma.

Tra le altre lombarde, Brescia è quindicesima, Milano cinquantesima e Monza settantaquattresima. I risultati migliori riguardano raccolta differenziata, infrastrutture ciclabili e trasporto pubblico, mentre restano critiche la qualità dell’aria e l’eccessivo numero di automobili.