Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 07 Luglio 2026

Clinica estetica abusiva a Seriate, sequestrati botox e filler: un’indagata

LE INDAGINI. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un ambulatorio clandestino in un’abitazione privata in provincia di Bergamo. I trattamenti venivano pubblicizzati sui più popolari social media.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Clinica estetica abusiva a Seriate, sequestrati botox e filler: un’indagata

Una clinica estetica clandestina ricavata all’interno di un’abitazione privata, dove venivano eseguiti interventi di medicina estetica senza alcuna autorizzazione e in condizioni igienico-sanitarie ritenute inadeguate. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Bergamo, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

Al centro dell’inchiesta c’è una donna di nazionalità ucraina, ora indagata per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pur non essendo medico né iscritta all’Albo professionale, effettuava trattamenti estetici invasivi all’interno di uno studio allestito nella propria abitazione, a Seriate. Le Fiamme Gialle hanno riscostruito profitti in nero per mezzo milione di euro nell’arco di due anni. I trattamenti venivano pubblicizzati sui più popolari social media.

Filler e botox nell’ambulatorio abusivo

Tra gli interventi proposti figuravano blefaroplastica, filler alle labbra, rinofiller e infiltrazioni di tossina botulinica. Le sostanze utilizzate sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno verificandone provenienza e modalità di approvvigionamento.

Durante la perquisizione, le Fiamme Gialle hanno trovato una stanza completamente trasformata in un ambulatorio abusivo. Il locale è stato immediatamente sequestrato. All’interno erano presenti due lettini da visita, arredi tipici di un centro estetico, fiale di acido ialuronico, botulino, siringhe e aghi già utilizzati e ancora sporchi di materiale organico.

Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto numerosi medicinali con confezioni e indicazioni in lingua ucraina e cinese, soluzioni cortisoniche e altro materiale sanitario ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute dei pazienti.

I prezzi concorrenziali

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche circa 4.500 euro in contanti, considerati il presunto profitto delle più recenti prestazioni. Secondo quanto emerso, i trattamenti venivano offerti a prezzi compresi tra 200 e 300 euro, inferiori rispetto a quelli praticati da professionisti regolarmente abilitati. L’attività veniva promossa attraverso frequenti post pubblicati sui principali social network, grazie ai quali la donna sarebbe riuscita a costruirsi una vasta clientela.

Le indagini proseguono ora per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone, ricostruire la filiera di provenienza dei farmaci e quantificare il volume d’affari dell’attività, compresi gli eventuali ricavi sottratti al fisco. In Italia gli interventi di medicina estetica possono essere eseguiti esclusivamente da medici laureati, abilitati all’esercizio della professione e adeguatamente formati. Chi esercita senza titolo rischia pesanti conseguenze penali, oltre a mettere seriamente a rischio la salute dei pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Paziente
Sequestri Persona
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Specializzazioni mediche
Salute
Guardia di Finanza