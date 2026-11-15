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Cronaca / Bergamo Città Domenica 15 Novembre 2026

Colletta Alimentare, in Lombardia raccolte 2mila tonnellate di cibo: +2,7%

L’INIZIATIVA. Bilancio positivo per la 30ª edizione: 8.700 tonnellate donate in Italia. In Lombardia coinvolti 1.835 supermercati e 46mila volontari.

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Redazione Web
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Colletta Alimentare, in Lombardia raccolte 2mila tonnellate di cibo: +2,7%

Lombardia

La generosità non si ferma, nonostante il caro vita. Sono 8.700 le tonnellate di alimenti raccolte in tutta Italia durante la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, superando le 8.600 dello scorso anno. Un risultato reso possibile dall’impegno di oltre 160mila volontari, tra cui numerosi giovani.

In Lombardia raccolte 2mila tonnellate di alimenti

In Lombardia sono state donate oltre 2mila tonnellate di prodotti alimentari, il 2,7% in più rispetto al 2025. La mobilitazione ha coinvolto 1.835 punti vendita e circa 46mila volontari.«Il risultato conferma quanto sia forte la disponibilità delle persone a condividere e a prendersi cura degli altri», sottolinea Giovanni Nava, responsabile regionaUn esercito di volontari con le pettorine arancioni, clienti dei supermercati in fila, buste e carrelli pieni di pacchi di pasta, scatole di tonno, bottiglie di olio, prodotti per colazione e merende per bambini. Una spesa in più per chi ha bisogno e ha meno degli altri.

I dati

I dati ufficiali certificano il successo della Colletta alimentare dello scorso sabato, sia tra Bergamo e provincia sia nell’intera Lombardia: sono 2.003 le tonnellate di alimenti raccolte nelle province lombarde e Bergamo spicca con 212 tonnellate di alimenti raccolti e donati, terza in Lombardia dopo Milano (706 tonnellate) e Varese (231), Brescia è quarta (206). Numeri in crescita rispetto al 2025, visto che l’anno scorso erano state raccolte 206 tonnellate tra Bergamo e provincia, grazie anche all’impegno continuativo dei circa 5.800 volontari che hanno fornito un supporto costante nei 256 supermercati e punti vendita distribuiti tra città e provincia (18 in più sul 2025) aderenti all’iniziativa del Banco alimentare.

Sono un centinaio le organizzazioni bergamasche partner del Banco alimentare, tra case famiglie, centri d’ascolto, mense e case per i poveri che forniranno un prezioso contributo a chi ha più bisogno

Sono un centinaio le organizzazioni bergamasche partner del Banco alimentare, tra case famiglie, centri d’ascolto, mense e case per i poveri che forniranno un prezioso contributo a chi ha più bisogno, con le 212 tonnellate di alimenti raccolti. In Lombardia la Giornata della Colletta alimentare ha coinvolto 1.835 punti vendita e circa 46 mila volontari. “Ringraziamo ancora una volta i bergamaschi per la generosità – dice Antonella Rossi, responsabile provinciale della Colletta alimentare -. Abbiamo registrato un incremento del 2,9% di tonnellate di alimenti raccolte, un ringraziamento sincero va a tutti quelli che hanno collaborato prima e durante la giornata. Siamo terzi in Lombardia, sul podio”.

Gli alimenti destinati a 1,7 milioni di persone

I prodotti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso oltre 7.500 organizzazioni convenzionate con Banco Alimentare, che sostengono più di 1,7 milioni di persone in difficoltà in Italia. «La presenza dei giovani racconta una generazione che ha voglia di esserci e di assumersi una responsabilità verso gli altri», dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare.

Alla Colletta ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una donazione di generi alimentari, mentre la premier Giorgia Meloni ha sottolineato il valore dell’iniziativa con un videomessaggio.

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