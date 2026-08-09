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Cronaca / Bergamo Città Domenica 09 Agosto 2026

Colto da malore alle Cinque Terre: muore 61enne di Bergamo

LA TRAGEDIA. Si è sentito male al largo di Manarola in provincia di La Spezia: l’allarme domenica 9 agosto è stato lanciato dal gruppo di turisti che lo accompagnava.

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Colto da malore alle Cinque Terre: muore 61enne di Bergamo
Una veduta dall’alto delle Cinque Terre in Liguria

Un turista di 61 anni di Bergamo è morto per un malore nel primo pomeriggio di domenica 9 agosto pare dopo essersi tuffato da un’imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola (La Spezia) alle Cinque Terre. L’allarme è stato lanciato dal gruppo di turisti che lo accompagnava. L’uomo è stato soccorso da un medico presente in zona. Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza di Riomaggiore con i mezzi di soccorso. Da Genova è stato inoltre fatto decollare l’elicottero dei vigili del fuoco con il personale medico a bordo, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

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