Colto da malore alle Cinque Terre: muore 61enne di Bergamo

Un turista di 61 anni di Bergamo è morto per un malore nel primo pomeriggio di domenica 9 agosto pare dopo essersi tuffato da un’imbarcazione in mare al largo del borgo di Manarola (La Spezia) alle Cinque Terre. L’allarme è stato lanciato dal gruppo di turisti che lo accompagnava. L’uomo è stato soccorso da un medico presente in zona. Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza di Riomaggiore con i mezzi di soccorso. Da Genova è stato inoltre fatto decollare l’elicottero dei vigili del fuoco con il personale medico a bordo, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.