Durante l’audizione in Commissione Covid, l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è tornato su Atalanta-Valencia , partita di Champions League giocata il 19 febbraio 2020 a San Siro, Milano, e oggi oggetto di studio e dibattito sulla diffusione del virus nella Bergamasca.

Conte su Atalanta-Valencia

«Oggi col senno di poi si può ipotizzare che quel virus già ci fosse. Potremmo col senno di poi dire che forse il contagio nella Bergamasca, che non era ancora emerso, forse ci fosse già. Ma come farlo con le informazioni che allora disponevamo? Avremmo dovuto rinviare la partita prima del primo caso italiano e avremmo dovuto rinviare tantissimi altri momenti di aggregazione. Oggi è facile riscrivere la storia, prendere un episodio isolato e dire che sarebbe stato meglio cancellare anche quella partita. Ma ripeto in quel momento, per le informazioni contestualizzate in quella precisa circostanza, non avrebbe avuto molto significato rinviare una partita rispetto a tante altre manifestazioni pubbliche che si svolgevano in tutta Italia», ha concluso Conte.