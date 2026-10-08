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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 08 Ottobre 2026

Compra un’auto da 39mila euro con documenti falsi: arrestato dopo una fuga

TENTATA TRUFFA. L’uomo, 49 anni, è stato fermato dalla Polizia dopo una fuga a piedi di circa 50 metri. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Bergamasca.

Lettura meno di un minuto.
Compra un’auto da 39mila euro con documenti falsi: arrestato dopo una fuga

Bergamo

Ha tentato di acquistare un’auto del valore di circa 39mila euro utilizzando documenti falsi e un assegno presentato come circolare. Un italiano classe 1977, domiciliato a Varese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo nel pomeriggio di martedì 6 ottobre.

Dopo aver consegnato l’assegno al venditore, l’uomo si è recato in un’agenzia per effettuare il passaggio di proprietà. I dubbi del titolare sui documenti hanno però bloccato l’operazione. Un secondo tentativo in un’altra agenzia ha fatto emergere nuove anomalie e il responsabile ha chiamato il 112.

La fuga e l’intervento della Volante

Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo si è dato alla fuga. Una Volante, arrivata in pochi minuti, lo ha individuato: un agente lo ha inseguito a piedi per una cinquantina di metri, riuscendo poi a raggiungerlo e bloccarlo.

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno trovato una carta d’identità e un codice fiscale intestati a un’altra persona. La carta d’identità è risultata falsa e valida per l’espatrio ed è stata acquisita per ulteriori verifiche.

Arresto convalidato, divieto di dimora

L’uomo è stato arrestato e mercoledì 7 ottobre è comparso davanti al giudice per l’udienza direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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