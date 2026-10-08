Compra un’auto da 39mila euro con documenti falsi: arrestato dopo una fuga
TENTATA TRUFFA. L’uomo, 49 anni, è stato fermato dalla Polizia dopo una fuga a piedi di circa 50 metri. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Bergamasca.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ha tentato di acquistare un’auto del valore di circa 39mila euro utilizzando documenti falsi e un assegno presentato come circolare. Un italiano classe 1977, domiciliato a Varese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Bergamo nel pomeriggio di martedì 6 ottobre.
Dopo aver consegnato l’assegno al venditore, l’uomo si è recato in un’agenzia per effettuare il passaggio di proprietà. I dubbi del titolare sui documenti hanno però bloccato l’operazione. Un secondo tentativo in un’altra agenzia ha fatto emergere nuove anomalie e il responsabile ha chiamato il 112.
La fuga e l’intervento della Volante
Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo si è dato alla fuga. Una Volante, arrivata in pochi minuti, lo ha individuato: un agente lo ha inseguito a piedi per una cinquantina di metri, riuscendo poi a raggiungerlo e bloccarlo.
Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno trovato una carta d’identità e un codice fiscale intestati a un’altra persona. La carta d’identità è risultata falsa e valida per l’espatrio ed è stata acquisita per ulteriori verifiche.
Arresto convalidato, divieto di dimora
L’uomo è stato arrestato e mercoledì 7 ottobre è comparso davanti al giudice per l’udienza direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia.
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