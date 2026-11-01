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Cronaca / Bergamo Città Domenica 01 Novembre 2026

Comune e Sportpiù, corsi gratis per gli over 65

LA PROPOSTA. Il progetto si rivolge a chi non pratica sport proponendo attività in acqua oppure lezioni di pilates a corpo libero.

Lettura meno di un minuto.
Comune e Sportpiù, corsi gratis per gli over 65
L’iniziativa è rivolta agli over 65. Si parte il 16 novembre

Promuovere la salute, contrastare la sedentarietà e offrire alle persone anziane nuove opportunità per prendersi cura di sé. Sono gli obiettivi della collaborazione tra Comune di Bergamo e Sportpiù City Club San Bernardino, formalizzata nel progetto «Longevity Move».

Il progetto (gratuito) sarà in tre cicli consecutivi, della durata di tre mesi ciascuno, con 60 partecipanti per ciclo. Ogni partecipante potrà aderire frequentando una lezione alla settimana, per tre mesi

L’attenzione è rivolta ai cittadini over 65 che non praticano attualmente attività sportiva. Ogni partecipante potrà scegliere tra due percorsi, ospitati allo Sportpiù City Club San Bernardino: Longevity Pool, attività in acqua, e Longevity Pilates, percorso a corpo libero. Il progetto (gratuito) sarà in tre cicli consecutivi, della durata di tre mesi ciascuno, con 60 partecipanti per ciclo. Ogni partecipante potrà aderire frequentando una lezione alla settimana, per tre mesi.

Come aderire

«Il nostro impegno è fare in modo che gli anni in più siano anche anni vissuti con salute, autonomia e qualità della vita», dice Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali. «Vogliamo offrire agli over 65 che oggi non praticano attività fisica un’occasione per ricominciare» spiega Luca Gamba, titolare Sportpiù City Club. Inizio il 16 novembre. Per partecipare compilare questo form.

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