Comune e Sportpiù, corsi gratis per gli over 65

Promuovere la salute, contrastare la sedentarietà e offrire alle persone anziane nuove opportunità per prendersi cura di sé. Sono gli obiettivi della collaborazione tra Comune di Bergamo e Sportpiù City Club San Bernardino, formalizzata nel progetto «Longevity Move».

Il progetto (gratuito) sarà in tre cicli consecutivi, della durata di tre mesi ciascuno, con 60 partecipanti per ciclo. Ogni partecipante potrà aderire frequentando una lezione alla settimana, per tre mesi L’attenzione è rivolta ai cittadini over 65 che non praticano attualmente attività sportiva. Ogni partecipante potrà scegliere tra due percorsi, ospitati allo Sportpiù City Club San Bernardino: Longevity Pool, attività in acqua, e Longevity Pilates, percorso a corpo libero. Il progetto (gratuito) sarà in tre cicli consecutivi, della durata di tre mesi ciascuno, con 60 partecipanti per ciclo. Ogni partecipante potrà aderire frequentando una lezione alla settimana, per tre mesi.

Come aderire