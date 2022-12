Comune, nuovi impianti di riscaldamento in 38 alloggi in Città Alta e nei quartieri

Il Comune di Bergamo è al lavoro per rimodernare gli impianti di riscaldamento di 38 alloggi pubblici, in modo da poterli rendere più efficienti al più presto. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto che mira a sostituire, rimettere a nuovo ed efficientare gli impianti di alcuni appartamenti sparsi tra Città Alta e i quartieri della città. Un investimento di 560mila euro da parte di Palazzo Frizzoni, per circa 4 mesi di lavori, previsti nel 2023, ovvero al termine dell’iter di assegnazione degli appalti. Gli alloggi si trovano in via San Lorenzo 12 (6 appartamenti), viale Venezia 22 (11), via Santa Caterina 1/C (3), via Rocca 5 (13), via Calzecchi Onesti 4 (2), via Rampinelli 4 (1), via Sant’Ambrogio (2). «La finalità – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - è quella di garantire un adeguato grado di sicurezza degli impianti di generazione del calore e di distribuzione del gas metano all’interno dei singoli alloggi, adeguando i sistemi alle normative in vigore».