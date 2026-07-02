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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 02 Luglio 2026

Con il condizionatore acceso le bollette si fanno «roventi»

IL FENOMENO. Il supercaldo ha fatto lievitare le richieste di apparecchi nei negozi. I consigli pratici per limitare i costi di utilizzo.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Con il condizionatore acceso le bollette si fanno «roventi»
Boom di richieste per i condizionatori. Ma occhio ai consumi

Condizionatori, ventilatori e deumidificatori stanno andando a ruba nei negozi di elettrodomestici, per tentare di alleviare gli effetti della canicola. A giornate bollenti seguono notti insonni dove ci si rigira nel letto. Ma l’inizio torrido di questa estate rischia peraltro di pesare anche sulle bollette energetiche, con conti salati che colpiranno necessariamente anche le famiglie bergamasche.

Secondo l’analisi di Facile.it gli italiani spenderanno ben 146 euro, il 4% in più rispetto all’estate 2025, per via dell’utilizzo massiccio dei condizionatori, causa il caldo eccezionali di questi giorni. E l’incremento delle tariffe elettriche, legate principalmente alle tensioni geopolitiche, rendono questo caldo ancora più fastidioso e insopportabile, anche per il portafoglio.

Come ridurre i consumi

E peraltro un condizionatore utilizzato male può far lievitare la spesa anche del 90%. Secondo Facile.it per risparmiare sulla bolletta bisogna puntare sui modelli inverter di classe più efficiente, fino alla tripla A, in modo da ridurre i consumi; utilizzare anche le funzioni «deumidificatore» o «sleep». Altri accorgimenti sono pianificare l’orario di accensione tramite timer, tenere chiuse porte, tende o persiane ed evitare di impostare una temperatura troppo bassa, anche per non subire sbalzi dannosi per la salute.

«Richieste in aumento»

Le principali insegne dei negozi di elettrodomestici che operano nei centri commerciali confermano «un sensibile aumento delle richieste e degli acquisti di condizionatori, che prosegue da diversi giorni, coinciso con l’innalzarsi delle temperature. Visto il clima estivo prevediamo di continuare a ricevere richieste non solo per condizionatori, ma anche per ventilatori, che offrono diverse funzioni moderne e una classe energetica che permette di ridurre i consumi».

Anche l’insegna Euronics Point di Ugo Locatelli, negozio di elettrodomestici a Bergamo, in via Ruggeri da Stabello, conferma l’aumento di richieste: «Sono aumentate soprattutto le vendite di dispositivi portatili – commentano i fratelli Sonia, Alida e Davide e Locatelli -. Il caldo torrido degli ultimi giorni ha generato un aumento di lavoro per questi articoli, con tanti clienti provenienti anche da fuori città. Noi facciamo il possibile per accontentare tutti».

Online e mercato dell’usato

Basta entrare in un negozio di elettrodomestici per notare come la gente si concentri proprio nelle corsie riservate a condizionatori e ventilatori. Oltre agli store specializzati e alle attività che vendono casalinghi, in molti utilizzano anche gli shop online, per ordinare dispositivi che nella maggior parte dei casi sono recensiti dagli utenti con centinaia di commenti. Un’esperienza di acquisto comunque efficace per politiche di reso e consegna comoda a domicilio, ma certo più «fredda» (per restare in tema di temperature) rispetto al rapporto garantito dal commerciante di quartiere, che spesso diventa anche la persona di fiducia a cui chiedere consigli. Ed è perfino caccia a condizionatori e ventilatori anche usati, sui siti di compravendita, dove si possono trovare diversi modelli a prezzi interessanti.

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