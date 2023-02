Con l’auto sfondano il muro, spaccata in via Zanica: via 20 computer

Spaccata nella notte tra venerdì e sabato 11 febbraio in un negozio di elettronica all’interno del Centro Galassia, in via Montessori, dove i malviventi hanno sfondato il muro con un’automobile poi risultata rubata e sono riusciti a portare via, secondo una prima stima, una ventina di computer, dandosi alla fuga in poco tempo e facendo perdere le tracce.