Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 05 Novembre 2026

Con pistola finta minaccia conoscente sul Sentierone: denunciata

L’EPISODIO. L’episodio davanti al Donizetti. La donna è stata immobilizzata da alcuni poliziotti in servizio e portata in questura

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Con pistola finta minaccia conoscente sul Sentierone: denunciata
Le forze dell’ordine intervenute sul Sentierone

Momenti di paura attorno alle 20 di mercoledì sera sul Sentierone, dove una donna ha estratto una pistola, poi rivelatasi essere un giocattolo, e l’ha puntata contro un suo conoscente che si trovava all’esterno di un bar.

In zona erano però presenti alcuni poliziotti in servizio di pattugliamento del centro e di prevenzione per la partita di calcio di giovedì sera che sono subito intervenuti: hanno immobilizzato la donna che aveva impugnato l’arma con entrambe le mani stese in avanti minacciando l’uomo tra lo sconcerto generale dei presenti. La pistola non aveva il tappino rosso e sembrava a tutti gli effetti un’arma vera. L’episodio proprio davanti al Donizetti, mentre la donna è arrivata con già l’arma spianata dal porticato davanti alle vetrine di Tiziana Fausti. L’uomo, molto preoccupato, ha chiesto aiuto alle persone che erano intorno, ma l’episodio è durato una manciata di istanti.

La donna è stata subito bloccata dagli agenti e ha cercato di giustificarsi di quello che aveva fatto, spiegandosi però in maniera molto confusa. È poi scoppiata in lacrime ed è stata accompagnata in questura per l’identificazione e per ricostruire la vicenda. Fino a mercoledì sera non erano note le conseguenze del suo gesto, ma è verosimile venga denunciata per minacce, procurato allarme e porto abusivo d’arma.

In zona, essendo in pieno centro e le 20, erano presenti diversi passanti e avventori dei bar, che hanno assistito alla scena: «Sembrava un film - spiega un testimone che era a sua volta in un locale - : una scena a dir poco surreale. Per fortuna la polizia è intervenuta prontamente e in maniera molto professionale. L’arma puntata ha spiazzato tutti e all’inizio pensavamo fosse vera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Polizia di Stato