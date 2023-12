Conto alla rovescia per il Natale tra passeggiate e ultimi regali - Foto

Conto alla rovescia per il Natale, tra passeggiate e l’immancabile corsa agli ultimi regali. Il centro cittadino anche nella giornata di sabato 23 dicembre si è animato, complice anche il sole e la temperatura mite. A fare da cornice la ruota panoramica, l’albero, la casa di Babbo Natale e il Villaggio di Natale. L’afflusso è aumentato in particolare nel pomeriggio, anche se per ora non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione in centro. Tanta gente anche nei centri commerciali, con code in particolare in direzione dell’Oriocenter.