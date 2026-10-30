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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026
in aggiornamento

«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova

IN CITTÀ. Alle 17 di venerdì 30 ottobre il ritrovo a Porta Nuova. Da via Paleocapa a via Autostrada, fino alla rotonda di via Spino. «Fermiamo questo Paese e cacciamo questo governo».

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Redazione Web
Redazione Web
Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
Il corteo in via Autostrada

Bergamo

Corteo in centro a Bergamo nella serata di venerdì 30 ottobre, indetto dal sindacalismo di base «contro il carovita e l’aumento vertiginoso dei prezzi energetici, contro i salari e le pensioni da fame».

«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
La partenza del corteo da Porta Nuova
(Foto di Bedolis)
«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
La partenza del corteo da Porta Nuova
(Foto di Bedolis)

L’appuntamento alle 17 in Porta Nuova, poi la partenza del corteo verso viale Papa Giovanni XXIII e verso via Paleocapa, chiuse al traffico con code e rallentamenti sulle strade alternative. Migliaia i manifestanti: «Questo è un corteo fatto da lavoratrici e lavoratori che non ce la fanno più ad andare avanti, che faticano ad arrivare alla seconda settimana. Continueremo anche nei prossimi mesi, faremo come in Francia, in Spagna e in Albania. Fermiamo questo Paese e cacciamo questo governo da questo Paese», hanno detto gli organizzatori al microfono.

«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
Il corteo in via Paleocapa
«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
Il corteo in via Paleocapa
«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
Il corteo in via Autostrada
«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
Forze dell’ordine a «protezione» dello svincolo dell’autostrada

Intorno alle 18, quando sembrava che il corteo dovesse svoltare da via Paleocapa in via Paglia, la trattativa con le forze dell’ordine per proseguire verso via Autostrada: poco prima delle 19 la manifestazione ha raggiunto la rotonda di via Spino. Quindi il ritorno verso il centro, passando dalla Malpensata e da via Bonomelli per arrivare di nuovo in viale Papa Giovanni XXIII, chiuso al traffico, fino a Porta Nuova, dove è prevista la fine del corteo.

«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova
La fine del corteo, a Porta Nuova
(Foto di Bedolis)

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