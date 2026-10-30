«Contro il carovita»: migliaia in corteo a Bergamo. I manifestanti tornano a Porta Nuova

L’appuntamento alle 17 in Porta Nuova, poi la partenza del corteo verso viale Papa Giovanni XXIII e verso via Paleocapa, chiuse al traffico con code e rallentamenti sulle strade alternative. Migliaia i manifestanti: «Questo è un corteo fatto da lavoratrici e lavoratori che non ce la fanno più ad andare avanti, che faticano ad arrivare alla seconda settimana. Continueremo anche nei prossimi mesi, faremo come in Francia, in Spagna e in Albania. Fermiamo questo Paese e cacciamo questo governo da questo Paese», hanno detto gli organizzatori al microfono.