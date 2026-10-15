Controlli anti spaccio a Bergamo: sequestrati oltre 275 grammi di droga

Oltre 275 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati, una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio e tre violazioni amministrative contestate per possesso di droga a uso personale. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio condotto nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre dalla polizia locale di Bergamo, con particolare attenzione alle aree cittadine interessate da fenomeni di spaccio e degrado.

L’operazione ha impegnato quattro pattuglie del Nucleo Interventi Sicurezza Urbana, con il supporto dell’unità cinofila, una pattuglia dell’Unità Territoriale Bergamo Centro e una del Nucleo di Polizia Commerciale.

Le vie dei controlli

Le zone dei controlli si sono concentrati in particolare nella zona di via Furietti e via Luzzatti, dove gli agenti hanno identificato e verificato attraverso le banche dati di polizia 15 persone e svolto accertamenti di polizia commerciale all’interno di una sala scommesse. Nella stessa area sono state contestate due violazioni amministrative per detenzione di stupefacenti a uso personale, con il rinvenimento rispettivamente di 6,60 e 10,14 grammi di hashish.Sempre nella zona di via Furietti e via Luzzatti, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 245,04 grammi di hashish e 5,03 grammi di cocaina, nascosti all’interno di arredi urbani.

L’attività è proseguita in altre zone della città. Lungo la pista ciclabile della Teb, nel tratto tra via SS. Maurizio e Fermo e via Borgo Palazzo, sono stati sequestrati 8,87 grammi di cocaina, suddivisi in 27 dosi. Una persona è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In via Rosa, gli agenti hanno contestato un’ulteriore violazione amministrativa per detenzione di 3,30 grammi di hashish a uso personale, procedendo anche al ritiro della patente di guida.

I controlli hanno interessato inoltre il parco Pertini, dove sono state identificate cinque persone, e l’area del parco Olmi.

Una persona è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 275 grammi di hashish e cocaina, alla denuncia di una persona per detenzione ai fini di spaccio e alla contestazione di tre violazioni amministrative per possesso di stupefacenti a uso personale, oltre al ritiro della patente di guida.