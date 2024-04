Coppa Italia, l’Atalanta vola in finale: la festa dei tifosi in Porta Nuova - Foto

Tifosi in festa a Bergamo mercoledì sera dopo la vittoria 4-1 contro la Fiorentina che porta i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Una festa che ha animato non solo il Gewiss Stadium, ma anche il centro della città. Dopo la partita, infatti, tantissimi supporter nerazzurri hanno raggiunto Porta Nuova, tra cori, bandiere, fumogeni e clacson.

I tifosi via via sono aumentati e Porta Nuova si è letteralmente riempita di nerazzurri in festa tra i cori: «Andiamo in finale alè!» e «Bergamo-Bergamo-Bergamo».