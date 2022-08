Covid, in Lombardia 783 nuovi casi e 13 vittime. A Bergamo 71 positivi

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive lombarde (sono 30, -1) nella giornata di martedì 16 agosto. A fronte di 7.817 tamponi effettuati, sono 783 i nuovi positivi (10%). Tredici i decessi (41.987 dall’inizio della pandemia). È quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Lombardia. I ricoverati non in terapia intensiva sono 917 (+12). I nuovi casi per provincia. Milano: 185 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 71 ; Brescia: 150; Como: 32; Cremona: 27; Lecco: 14; Lodi: 15; Mantova: 44; Monza e Brianza: 74; Pavia: 49; Sondrio: 15; Varese: 58.