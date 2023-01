Covid, nella Bergamasca contagi ancora in calo: il report settimanale dell’Ats

Nella settimana 11-17 gennaio 2023 il tasso di incidenza del coronavirus nella Bergamasca è in calo rispetto alla settimana precedente: 54 nuovi casi per 100.000 abitanti, contro gli 80 della settimana precedente. È quanto si legge nel report del Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è di 291 nuovi casi in meno negli ultimi 7 giorni, ovvero -32% (la scorsa settimana era di 517 nuovi casi in meno, pari a -36% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti scende a 87 nuovi casi contro i 129 della scorsa settimana. L’indice di replicazione diagnostica (RDt) si mantiene al di sotto del valore unitario e al 17 gennaio 2023, con un valore di 0.71 (0.64-0.79).