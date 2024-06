Cri, il presidente di Bergamo guiderà il Comitato regionale

Da volontario a nuovo presidente del Comitato regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana: è la traiettoria del bergamasco Maurizio Bonomi, 59 anni, dirigente di un’azienda di telecomunicazioni, dal 2017 presidente del Comitato Cri di Bergamo. Le elezioni domenica 16 giugno: Bonomi è stato scelto dalla grande maggioranza degli 87 presidenti dei Comitati territoriali Cri lombardi chiamati al voto, che raccolgono 21.500 volontari. Succede, quindi, a Sabina Liebschner – eletta nel 2020 – alla guida del comitato regionale. Entrato in Croce Rossa nel 2006 come volontario, Bonomi nel 2012 è diventato delegato della sede territoriale di Bergamo. «Nel 2017 – racconta – abbiamo fondato il Comitato cittadino di Bergamo della Croce Rossa, di cui sono presidente da allora».

Due mandati consecutivi: il secondo è in corso e scadrà nel 2025, ma con la nuova nomina saranno presto convocate nuove elezioni, con le consultazioni probabilmente in autunno. «È stata un’esperienza incredibile – prosegue Bonomi –, abbiamo creato un Comitato da zero e, con tutti i volontari e i dipendenti, dato vita a un punto di riferimento per la città e per il nostro territorio, che comprende anche tutta la Valle Brembana, con le sedi di Villa d’Almè e San Pellegrino. Una Croce Rossa attenta al servizio ai cittadini, alle istituzioni, alle associazioni».