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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 09 Ottobre 2026

Da Orio al lago d’Iseo, 20mila passeggeri sull’Iseo Express

TRASPORTO PUBBLICO. Bilancio della prima stagione del servizio tra il basso lago d’Iseo, Bergamo e l’aeroporto: 1.300 corse in tre mesi. Confermato il ritorno nell’estate 2027.

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Da Orio al lago d’Iseo, 20mila passeggeri sull’Iseo Express
Il bus “Iseo Express” di Arriva che collega Bergamo, l’aeroporto al lago d’Iseo. In tre mesi ha trasportato la scorsa estate 20mila passeggeri.

Sebino

Ventimila passeggeri in tre mesi e il ritorno già annunciato per l’estate 2027. È il bilancio della prima stagione di Iseo Express, il collegamento diretto di Arriva Italia tra il basso lago d’Iseo, Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, attivo dal 12 giugno al 13 settembre 2026.

Il servizio, operativo sette giorni su sette, ha effettuato complessivamente circa 1.300 corse, collegando le località di Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico con il capoluogo bergamasco e lo scalo aeroportuale.

Iseo Express, 20mila passeggeri in tre mesi

Il collegamento è stato pensato per agevolare gli spostamenti dei turisti in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio e offrire ai residenti un’alternativa di trasporto pubblico verso Bergamo e il basso lago. Realizzato attraverso l’integrazione e l’ottimizzazione delle linee extraurbane esistenti, Iseo Express rientra nella collaborazione tra i bacini di trasporto pubblico di Bergamo e Brescia.

Il collegamento tra Orio al Serio e il lago torna nel 2027

Arriva Italia ha confermato che il servizio sarà riproposto anche la prossima estate, alla luce dei risultati della prima stagione. «Collegare in modo semplice un aeroporto internazionale, una città come Bergamo e una destinazione turistica come il lago d’Iseo significa rendere il territorio più accessibile e favorire una mobilità sempre più integrata», sottolinea Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia.

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