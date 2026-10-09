Da Orio al lago d’Iseo, 20mila passeggeri sull’Iseo Express

Ventimila passeggeri in tre mesi e il ritorno già annunciato per l’estate 2027. È il bilancio della prima stagione di Iseo Express, il collegamento diretto di Arriva Italia tra il basso lago d’Iseo, Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, attivo dal 12 giugno al 13 settembre 2026.

Il servizio, operativo sette giorni su sette, ha effettuato complessivamente circa 1.300 corse, collegando le località di Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico con il capoluogo bergamasco e lo scalo aeroportuale.

Iseo Express, 20mila passeggeri in tre mesi

Il collegamento è stato pensato per agevolare gli spostamenti dei turisti in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio e offrire ai residenti un’alternativa di trasporto pubblico verso Bergamo e il basso lago. Realizzato attraverso l’integrazione e l’ottimizzazione delle linee extraurbane esistenti, Iseo Express rientra nella collaborazione tra i bacini di trasporto pubblico di Bergamo e Brescia.

Il collegamento tra Orio al Serio e il lago torna nel 2027