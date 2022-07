Da piazzale Marconi a Colle Aperto, 200 panchine rinascono grazie ai ragazzi del Patronato

In questi mesi i ragazzi del Centro Meta del Patronato San Vincenzo, con il prezioso aiuto di alcuni volontari sempre del Centro, hanno preso parte a un progetto sperimentale per la manutenzione degli arredi cittadini proposto dall’assessorato al Verde pubblico del Comune di Bergamo. Si tratta di un progetto di riparazione e rigenerazione degli arredi in legno in diversi luoghi per la città mediante verniciatura, pulizia e sistemazione generale, sostituzione degli elementi non più recuperabili, fissaggio e saldatura, con eventuale trasferimento presso i laboratori di falegnameria attivi al Centro Meta .